新北樹林區里長妻涉餐會幫人賄選 新北檢5萬交保

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北地檢署今天表示，23日查獲樹林區詹姓現任里長夫妻，涉嫌為某新北市第8選區市議員候選人以餐會賄選，設宴招待有投票權選民，兩人訊後分別以新台幣5萬交保與請回。

新北地檢署今天發布新聞表示，指揮法務部調查局北部地區機動工作站，偵辦新北市樹林區詹姓里長及其陳姓妻子，涉嫌違反公職人員選舉罷免法案，於23日約談被告與證人共8人到案說明。

檢方說，樹林區現任詹姓里長與其妻子陳女，為尋求選民支持新北市第8選區某市議員候選人，今年10月間，在樹林區徐家堡時尚宴會廳會館，以每桌新台幣5000元，設宴3桌款待30名具有投票權的選民。

新北檢表示，餐桌上擺放該名新北市議員候選人姓名字樣的馬克杯，席間，該市議員候選人也到場尋求選民投票支持，涉嫌此不正利益影響參加餐會選民的投票意願。

檢察官訊畢，認被告陳女涉嫌違反選罷法，犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，諭知5萬元交保；被告詹姓男子則請回。

檢方說，23日也指揮新北市調查處、土城警察分局另查獲新北市土城區某呂姓里長候選人，於9月及10月間，透過舉辦該里的老人共餐活動，發放禮品給具有投票權選民賄選案，檢察官訊問完畢後，諭知呂姓被告以新台幣5萬元交保。（編輯：張銘坤）1111124