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男飛車搶奪製造斷點躲追緝 仍遭警鎖定逮捕送辦

2022/11/29 18:24
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（中央社記者王鴻國新北29日電）黃姓男子26日投票日當天騎機車搶奪1女包包逃逸，昨天再當街搶奪2女包包，黃男犯案後雖製造斷點躲避警方追緝，但警方早已鎖定目標，今天下午循線將人逮獲並依法送辦。

三重分局新聞稿指出，45歲黃姓男子涉嫌於26日投票當天下午2時許，在三和路四段396巷附近飛車搶奪女子隨身包包，得手新台幣5000元及手機等財物後逃逸。

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警方獲報偵辦，但黃男偷來犯案用的機車棄置於淡水區竹圍，再搭乘計程車至蘆洲，後續接連在新北及台北市交換搭乘計程車、公車，企圖製造斷點，增加警方偵辦難度，但警方已鎖定對象展開偵辦。

黃男昨天再次犯案，在蘆洲搶奪李姓老婦及在板橋搶奪女子的包包，得手手機及現金等財物逃逸，但警方已掌握黃男行蹤，派人到板橋區金門街215巷口附近埋伏，今天下午2時許順利將黃男壓制，逮捕到案，依搶奪、竊盜及傷害等罪嫌將黃男移送法辦。（編輯：張銘坤）1111129

#蘆洲
#三重分局
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