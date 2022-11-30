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雲林水林鄉汽車修配場火警 2人身體不適送醫

2022/11/30 10:52（11/30 12:01 更新）
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雲林縣水林鄉一家汽車修配場30日凌晨發生火警，雲林縣消防局獲報派員前往布水線搶救，將火勢侷限在修配場內，未擴大延燒至住宅。（消防局提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月30日
雲林縣水林鄉一家汽車修配場30日凌晨發生火警，雲林縣消防局獲報派員前往布水線搶救，將火勢侷限在修配場內，未擴大延燒至住宅。（消防局提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月30日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）雲縣水林鄉一家汽車修配場今天凌晨1時許竄出火舌，雲林縣消防局獲報後立即派員前往搶救，火勢在1小時內撲滅，住在現場的楊姓男子和陳姓女子身體不適，送醫後無礙，起火原因待釐清。

消防局表示，今天凌晨1時許接獲民眾報案，指稱水林鄉一家汽車修配場發生火警，有火舌竄出。

消防局立即派遣水林、北港、口湖、四湖、元長及第三大隊前往搶救；消防人員抵達時，發現修配場全面燃燒，趕緊在周圍布線搶救，將火勢侷限在修配場內，未擴大延燒至住宅。

雲林縣消防局指出，46歲楊男在救災過程中手部略有燙傷，44歲陳女疑因驚慌出現喘不過氣的情況，由救護車送往北港媽祖醫院就醫。

汽車修配場火勢在1小時內撲滅，初估燃燒面積100平方公尺，起火原因待釐清。（編輯：陳仁華）1111130

#消防局
#雲林縣消防局
#水林
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