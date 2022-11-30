發簡訊約女議員吃飯疑雲 北市刑大：門號遭盜用

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市議員林亮君發圖文指稱收到市警局某科長約吃飯的訊息，質疑其遭盜帳號。北市刑大今天表示，初查當事人並未申用這款即時通訊軟體，當事人的公務門號遭冒用，將依法查辦。

林亮君昨晚在臉書（Facebook）發圖文指出，收到自稱是台北市警察局保安科林姓科長的簡訊，對方想約她吃飯？她認為反詐騙反到被盜帳號，這樣不行喔，她還提醒民眾遇到奇怪訊息可打反詐騙專線165查證。

對此，台北市警察局刑事警察大隊科偵隊長鄭國隆今天對外說明，經隊內初步調查了解，林姓科長未申請使用這款即時通訊軟體（Telegram），研判應遭他人冒用其公務門號並申請Telegram帳號，再以其它方式取得登入驗證碼，進而取得此帳號控制權，隨後犯嫌再冒用林姓科長名義私訊他人。

北市刑大指出，初查尚無民眾因此冒名帳號受騙或提供個資情形，但因此舉已觸犯刑法妨害電腦使用罪，已受理此案並協助檢舉此冒用帳號，將持續追查不法冒用者身分。

台北市警察局表示，不法集團常用各種不正當方法誘騙或盜取民眾個資，民眾使用網路社群或通訊軟體時應注意4要點，避免個資外洩，並造成其他人受害。

首先，勿點選來路不明的簡訊、超連結或於網頁輸入個資；其次，勿隨意提供個資或傳送手機截圖給未經查證對象。

第三，可於網路社群或通訊軟體設定雙重驗證或掃碼登入，以提升帳號安全性；最後，可於帳號設定中設定每次登入通知，並檢視有無重複登入、或來路不明的其它設備及登入IP（網際網路位址）。（編輯：戴光育）1111130