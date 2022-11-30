涉嫌收賄 北市殯葬處前副處長王文秀遭羈押禁見

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（中央社記者林長順台北30日電）台北市殯葬處前副處長王文秀涉洩漏採購資訊護航廠商，3月間遭搜索；北檢再查出王女另涉收賄，帳戶增加200餘萬元，昨天再度約談王女等人，今天將王女聲押。北院裁定羈押禁見。

台北市文山區公所主任秘書王文秀被控於民國108年至110年間在殯葬處任內，利用職務之便得知殯葬處多項採購資訊，涉嫌私下透露給特定廠商，甚至護航標案過關，涉嫌貪污治罪條例等罪。

台北地檢署今年3月間指揮廉政署，針對王文秀等人發動第一波搜索、約談行動；檢察官複訊後聲請羈押王女，但法院裁定以新台幣60萬元交保，全案持續偵辦中。

檢廉另查出，王文秀涉嫌於108年間藉由廠商投標殯葬處停車場標案、申辦生命紀念館業務等機會，向2家廠商分別收賄，帳戶內額外增加200餘萬元，涉犯貪污治罪條例收賄罪及財產來源不明等罪。

北檢昨天指揮廉政署發動第二波偵查動作，兵分17路搜索，並約談王女等7名被告、3名證人說明。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

台北地方法院審理後，認為王女雖然否認犯罪，但經共犯、證人供述，王女曾3次收取款項，特定期間帳戶內額外增加200餘萬元，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。（編輯：張銘坤）1111130