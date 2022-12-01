虎尾誤砍路人案雲檢提抗告 犯嫌3人重裁收押禁見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣1日電）虎尾蒙姓男子轎車11月25日被潑漆，蒙男誤認路過王姓男子所為，率人持刀棍砍殺王男，雲檢向雲林地院聲押蒙男等3人，但法院裁定交保，檢方提抗告，台南高分院發回重裁，今天3名被告均羈押禁見。

雲林地方法院今天晚上發布新聞稿指出，日前地院針對3名被告經訊問後分別以新台幣10萬、5萬、5萬元交保，但檢察官向台灣高等法院台南分院提起抗告，於11月30日撤銷發回重裁，今天法官重新訊問。

雲林地院表示，法官訊問後認為3名被告對於共犯及是否尚有其他幕後要角指使，仍有諸多疑點須釐清，雖然3被告對犯罪行為沒有否認，但從檢方所提新事證，已足以讓法院認為要動用羈押手段才能避免3名被告與其他共犯串證。

另外，關於被害人傷勢部分，日前檢察官是以刑法第277條傷害罪及刑法第150條聚眾鬥毆下手實施強暴聲請羈押，但檢察官向高分院抗告改以刑法第278條的重傷害罪，並提出被害人就診醫院的病危通知，有新的證據足以使法官重新做出不同決定，裁定3人收押禁見。

雲林縣虎尾警分局日前發布新聞稿提到，11月25日凌晨2時許，獲報建國一村光復路附近，發生汽車潑漆、聚眾鬥毆案件，馬上出動快打部隊前往處理。

警方調查，蒙男發現自己停放路邊的轎車遭人潑漆，誤認是路過王男所為，因此率眾拿刀棍砍殺，導致王男受傷送醫，全案當日已移送雲林地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1111201