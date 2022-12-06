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台中男子突遭包圍搶劫 3嫌逃逸警全力追緝

2022/12/6 15:32（12/6 16:14 更新）
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台中市警察局第一分局6日表示，凌晨3時許獲報有一名男性被害人在中區成功路欲訪友，卻突然遭到3名男子徒手搶劫，警方到場時歹徒已搭車逃逸，目前已鎖定作案車輛持續偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年12月6日
台中市警察局第一分局6日表示，凌晨3時許獲報有一名男性被害人在中區成功路欲訪友，卻突然遭到3名男子徒手搶劫，警方到場時歹徒已搭車逃逸，目前已鎖定作案車輛持續偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年12月6日
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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市1名男子今天凌晨到中區訪友，突然在路旁遭3名陌生男子行搶，被害人遭搶走皮夾與銀行存摺，3名涉案人搭上1輛轎車後逃逸，警方已鎖定作案車輛，朝搶奪方向偵辦。

台中市政府警察局第1分局今天表示，凌晨3時12分獲報稱，有1名被害人於中區成功路突然遭3名男子徒手行搶財物，警方獲報立即趕到現場處理。

警方初步調查，被害人於凌晨從北區中清路，搭乘計程車至成功路訪友，於騎樓等待過程，突然遭3名陌生男子徒手行搶，被害人遭搶走銀行存摺、皮夾（內有新台幣近8000元現金），被害人未受傷，警方立即成立專案小組偵辦。

警方經調閱周邊監視器，發現被害人下車後，就被3名嫌疑人慢慢靠近，並突然上前搶走財物，涉案3人在附近搭上一輛轎車往大智北路方向逃逸，警方已鎖定作案車輛，以搶奪罪嫌方向偵辦。（編輯：謝雅竹）1111206

#中清路
#台中
#搶劫
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