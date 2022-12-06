更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定
運動

大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定

日本前田大然射門得分 高中曾被趕出球隊脫胎換骨成奇兵
運動

日本前田大然射門得分 高中曾被趕出球隊脫胎換骨成奇兵

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

苗警打擊黑幫 臨檢47處治安熱點查獲62人

2022/12/6 20:29（12/6 20:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣警察局規劃「打擊黑幫威力掃蕩專案行動」，5日晚間動員90名警力掃蕩幫派分子經營、依附、圍事、賴以為生的行業與經常聚集活動處所，並針對舞廳、酒店、KTV等治安熱點及易引發街頭聚眾鬥毆等治安顧慮場所強力臨檢取締。（苗栗縣警察局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月6日
苗栗縣警察局規劃「打擊黑幫威力掃蕩專案行動」，5日晚間動員90名警力掃蕩幫派分子經營、依附、圍事、賴以為生的行業與經常聚集活動處所，並針對舞廳、酒店、KTV等治安熱點及易引發街頭聚眾鬥毆等治安顧慮場所強力臨檢取締。（苗栗縣警察局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣警察局今天表示，為壓制黑道幫派，維護縣內治安，昨晚出動近百名警力實施威力掃蕩，針對治安顧慮場所臨檢47處，查獲各式刑案54起、62人，將持續打擊犯罪，淨化治安。

苗栗縣警察局規劃「打擊黑幫威力掃蕩專案行動」，昨天晚間8時至12時，動員90名警力掃蕩幫派分子經營、依附、圍事、賴以為生的行業與經常聚集活動處所，並針對舞廳、酒店、KTV等治安熱點及易引發街頭聚眾鬥毆等治安顧慮場所強力臨檢取締。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

苗栗縣警察局新聞稿指出，執行專案期間，共計臨檢47處，查獲毒品通緝犯3人、公共危險4件4人、毒品案6件6人、詐欺案24件24人、竊盜4件5人；另查獲恐嚇取財、妨害自由、傷害等各類犯罪16件20人。

苗栗縣警察局長陳武康表示，為有效徹底淨化苗栗縣轄區治安，將持續執行威力掃蕩，以有效遏阻不法與預防犯罪發生，同時展現警方打擊暴力犯罪及黑道幫派的決心。（編輯：戴光育）1111206

#苗栗縣警察局
#陳武康
#苗栗縣
陳武康
苗檢查賄不懈 選前之夜主任檢察官進駐警局顧治安
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族