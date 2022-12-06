苗警打擊黑幫 臨檢47處治安熱點查獲62人

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苗栗縣警察局規劃「打擊黑幫威力掃蕩專案行動」，5日晚間動員90名警力掃蕩幫派分子經營、依附、圍事、賴以為生的行業與經常聚集活動處所，並針對舞廳、酒店、KTV等治安熱點及易引發街頭聚眾鬥毆等治安顧慮場所強力臨檢取締。（苗栗縣警察局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月6日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣警察局今天表示，為壓制黑道幫派，維護縣內治安，昨晚出動近百名警力實施威力掃蕩，針對治安顧慮場所臨檢47處，查獲各式刑案54起、62人，將持續打擊犯罪，淨化治安。

苗栗縣警察局規劃「打擊黑幫威力掃蕩專案行動」，昨天晚間8時至12時，動員90名警力掃蕩幫派分子經營、依附、圍事、賴以為生的行業與經常聚集活動處所，並針對舞廳、酒店、KTV等治安熱點及易引發街頭聚眾鬥毆等治安顧慮場所強力臨檢取締。

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苗栗縣警察局新聞稿指出，執行專案期間，共計臨檢47處，查獲毒品通緝犯3人、公共危險4件4人、毒品案6件6人、詐欺案24件24人、竊盜4件5人；另查獲恐嚇取財、妨害自由、傷害等各類犯罪16件20人。

苗栗縣警察局長陳武康表示，為有效徹底淨化苗栗縣轄區治安，將持續執行威力掃蕩，以有效遏阻不法與預防犯罪發生，同時展現警方打擊暴力犯罪及黑道幫派的決心。（編輯：戴光育）1111206