台中男子突遭搶劫 警10小時內逮6嫌送辦

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台中一名男子6日凌晨到中區訪友，在騎樓遭3名男子行搶，警方調閱監視器鎖定特定對象，兵分3路，案發10小時內追查6名涉案人到案，並起出贓款、空氣槍等相關證物。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月7日

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中一名男子到中區訪友，在騎樓遭3名男子行搶，警方調閱監視器鎖定特定對象，兵分3路，案發10小時內追查6名涉案人，起獲贓款、空氣槍等，訊後依搶奪罪嫌送辦。

一名男子6日凌晨3時12分從北區中清路，搭乘計程車至成功路訪友，在騎樓等待過程，突遭3名男子徒手行搶，被害人遭搶走銀行存摺、皮夾（內有新台幣近8000元現金），被害人未受傷，警方立即成立專案小組偵辦。

台中市第一警分局偵查隊長陳谷楓今天接受媒體聯訪指出，調閱周邊監視器及被害人指證，發現被害人下車後，就被3名嫌疑人慢慢靠近，隨後上前搶走財物，涉案3人在附近搭上一輛轎車往大智北路方向逃逸。

案發後10小時內，警方在大甲、南屯、潭子等區，追查張姓犯嫌等6人到案。警方初步調查，4名涉及行搶的犯嫌與被害人不認識，2名疑似叫唆的犯嫌，因與被害人認識，得知被害人最近工作有賺錢，6日清晨伺機行搶。

警方在搜查相關人等時起出贓款、空氣槍等物，全案訊後依搶奪罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1111207