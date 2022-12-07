高市警嚴抓槍械改造 查獲2人擁6模擬槍

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高雄市政府警察局刑事警察大隊查獲高雄唐姓男子、台中林姓男子各涉持有3把模擬槍，共2人6槍，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月7日

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）有鑑於目前改造槍枝來源多為模擬槍，高市刑大接獲情資，查獲高雄唐姓男子、台中林姓男子各涉持有3把模擬槍，共2人6槍，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

高雄市政府刑事警察大隊選前實施淨化治安檢肅非法槍械專案，但有鑑於不法分子藉模擬槍品質精良、價格便宜，取得成本遠低制式槍枝等因素，導致各式模擬槍成為具殺傷力改造槍枝主要來源。

高市刑大今天召開記者會指出，偵四隊上月初接獲情資，綽號「阿倫」的唐姓男子在高雄橋頭地區涉從事改造槍械，蒐證發現「阿倫」涉改造或持有槍械犯行重大，經帶同實施搜索，當場在其住處查扣模擬槍3枝等贓證物，訊後將唐男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移請裁處。

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此外，偵八隊上月中也接獲相關情資，經報請台中地檢署指揮偵辦，11月29日持搜索票會同台中市政府警察局第四分局前往林姓犯嫌住處搜索，當場查獲模擬槍3枝等贓證物。

高市刑大隊長洪松田呼籲，持有模擬槍意圖從事不法歹徒趁早放棄改造念頭，任意改造模擬槍屬不法，凡持有具類似真槍外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力的模擬槍，其行為已觸法，警方一定依違反槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1移請裁處，希望民眾切勿以身試法。（編輯：黃世雅）1111207