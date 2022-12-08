彰縣議員洪本成參選資格案 未經訴願遭裁定駁回

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（中央社記者劉世怡台北8日電）彰化縣議員洪本成遭中選會認定犯貪污案判免刑確定，不得登記為候選人，洪提告獲法院裁定讓他暫時可參選，也順利當選。本案行政訴訟部分，法院認定未經訴願程序，興訟不合法，裁定駁回。

全案緣於，現任彰化縣議員洪本成尋求連任，登記參選，但中央選舉委員會10月14日以洪本成在民國92年因涉犯貪污罪遭判處免刑確定，為資格不符，不得登記為候選人。

洪本成向台北高等行政法院提起本案訴訟及聲請定暫時狀態假處分。

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假處分部分，台北高等行政法院准許洪本成的聲請，讓他仍得透過選舉活動，藉由政策訴求爭取選票，實現其參政權；中選會提抗告，遭最高行政法院駁回確定。

本案訴訟部分，台北高等行政法院日前認為，洪本成不服中選會處分在10月17日提起訴願，訴願案現由行政院審議中；洪本成是在10月26日提起本案行政訴訟，明顯未經訴願程序，即逕行提起本案行政訴訟，屬於不備起訴要件而不合法，因此裁定駁回。可抗告。（編輯：張銘坤）1111208