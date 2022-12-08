醉男失控放火想燒女兒 殺人未遂罪起訴

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄一名有家暴前科男子染有酒癮，他今年10月酒後發現女兒正準備軍中升等考試，除嗆「當什麼軍人」，還趁女兒洗澡時在浴室門口放火，幸無人傷。雄檢偵結依殺人未遂起訴。

這名男子接受偵查時辯稱不記得有嗆女兒，雖坦承有點火，但否認是在浴室門口，而是在客廳，沒有要對女兒下重手。但高雄地檢署依據母女證詞不採信其說詞，偵結後將他依殺人未遂罪起訴，高雄地院也裁定續押。

高雄地檢署起訴指出，家住鳳山的男子不但染有酒癮，且還有違反保護令家暴遭判刑紀錄，他今年10月2日中午酒後見女兒在客廳準備軍中升等調職考試，先多次以「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」等語騷擾，還拿玻璃杯砸向女兒，但女兒閃過後，僅默默拿出吸塵器整理碎片不理睬他。

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不料，男子因不滿吸塵器聲音太大，還趁對方前往浴室洗澡時，拿出汽油在浴室門口潑灑，並打算去拿打火機點火。所幸女兒發現浴室門下氣窗湧入不明液體，便進入臥室更衣，男子點火後才未釀人命傷亡，火勢也順利撲滅。

警消獲報後到場確認是人為縱火，當場將男子依法逮捕，高雄地檢署訊後依他涉犯殺人未遂等罪嫌重大、有反覆再犯之虞，向高雄地方法院聲押獲准，目前仍在押。（編輯：黃世雅）1111208