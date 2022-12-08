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男網購火麻仁辯便秘潤腸用 種出大麻活株遭送辦

2022/12/8 14:09（12/8 14:51 更新）
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高雄吳姓男子網購中藥材俗稱「火麻仁」乾燥大麻種子跟栽種器具，再網路自學於新興區租屋處種大麻，警方獲報前往查緝，當場在屋內查獲大麻植株、種子、種植大麻用盆栽、種植器具等證物。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月8日
高雄吳姓男子網購中藥材俗稱「火麻仁」乾燥大麻種子跟栽種器具，再網路自學於新興區租屋處種大麻，警方獲報前往查緝，當場在屋內查獲大麻植株、種子、種植大麻用盆栽、種植器具等證物。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月8日
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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄吳姓男子網購中藥材俗稱「火麻仁」乾燥大麻種子跟栽種器具，再網路自學於新興區租屋處成功種出大麻，他落網辯稱因便秘才買火麻仁潤腸。高市刑大依毒品罪送辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵六隊與刑事警察局偵查第八大隊偵查第二隊日前共同接獲線報，指新興區某住商混合大樓內有人種植大麻，經報請高雄地檢署指揮偵辦，上月下旬前往查緝，當場在屋內查獲毒咖啡包、大麻植株、種子、種植大麻用盆栽、種植器具等證物，及時遏止大麻成品流入市面。

高市刑大今天召開記者會指出，29歲吳男承租新興區住商混合大樓掩人耳目，並涉在網路購買中藥材中俗稱「火麻仁」乾燥大麻種子及栽種器具，再網路自學技術，利用培養土進行「土耕法」栽種，成功栽種出大麻植株。

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不過，吳男落網後卻向警方表示，自己因長期便秘，在得知火麻仁具潤腸通便功效後，才買來保健身體，但警方依據查獲大麻植株、及相關專業栽種器具與設備罪證確鑿，將他依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

高市刑大隊長洪松田呼籲，大麻毒品在台灣屬第二級毒品，製造、運輸、販賣第二級毒品者可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，單純施用也有3年以下刑期。且施用大麻毒品會產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等戒斷症狀，造成記憶、學習與認知等危害。（編輯：黃世雅）1111208

#高市刑大
#高雄地檢署
#洪松田
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