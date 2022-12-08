男持玩具槍搶銀行未起騷動 法官改依恐嚇罪判緩刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄黃姓男子因電玩欠債，且罹多重精神障礙，去年持玩具槍前往小港板信銀行搶劫。高雄地院認為過程平和，犯行非重，改依恐嚇罪判1年10月，緩刑4年，應令入相當處所監護2年。

高雄地方法院審酌黃男不思以正當途徑賺取所得，僅因欠債就持玩具槍搶銀行，影響社會治安，所為應予非難。但黃男犯案時確實因長期情緒低落、現實感不佳，且患有思覺失調症、酒精使用疾患等影響其行為，過程均無激動恐嚇動作，主觀上惡性非屬重大、犯後坦承犯行等，可認為有悔悟之意。

合議庭經審閱醫院鑑定報告，認為黃男病識感不佳，容易中斷治療，至今仍有幻聽現象等，且家人也無法妥善照顧協助治療等，認為應令入相當處所監護治療。

不過，法官審理時認為黃男犯案過程中，就像一般民眾先抽號碼牌後在座位區等候，且走到櫃檯前拿出玩具槍後，沒持槍指向行員或現場任何人，沒有吆喝舉動。在場保全更無明顯動作，沒造成現場騷動，可認定其所為未使行員達不能抗拒程度，據此變更檢方起訴法條，改依恐嚇取財罪判1年10個月有期徒刑，緩刑4年，應在刑罰執行前令入相當處所監護2年。

判決指出，罹患思覺失調症、酒精使用疾患、憂鬱症等精神障礙的45歲黃男因電玩欠債無力償還，去年3月4日在購買玩具槍後，中午12時許騎車前往距警局僅200公尺的高雄板信商業銀行小港分行犯案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃男進入銀行後，還先抽取號碼牌等候叫號，並在輪到他時掏出玩具槍放在櫃台上揚言「我要搶劫」，隨後便空手轉身望向門口，直到轄區小港警分局員警接獲行員報案前來將他制伏。

警方當時調查，黃男是林園人，之所以選擇小港犯案是因為怕在家鄉林園犯案，事後會被親朋好友議論，且他似乎也不太了解分局就在200公尺外，才在早上去商店買玩具槍犯案。雄檢偵結後，依強盜等罪將他起訴。（編輯：謝雅竹）1111208