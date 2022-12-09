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席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
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水電工網售自製大麻糕點 疑出貨慢遭檢舉被逮

2022/12/9 16:02（12/9 16:51 更新）
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新竹市警方9日指出，水電工羅姓男子與吳姓女子製作「大麻糕點」在網路上販售，後疑因無法正常出貨遭顧客檢舉，警方獲報抓人，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移請桃園地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月9日
新竹市警方9日指出，水電工羅姓男子與吳姓女子製作「大麻糕點」在網路上販售，後疑因無法正常出貨遭顧客檢舉，警方獲報抓人，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移請桃園地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月9日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市警方今天指出，水電工羅姓男子與吳姓女子製作「大麻糕點」在網路上販售，3個月就獲利近百萬元，後疑因無法正常出貨遭檢舉，警方獲報抓人，移請桃園地檢署偵辦。

新竹市警察局刑警大隊今天發新聞稿表示，桃園地檢署日前指揮新竹市刑警大隊科技犯罪偵查隊，持搜索票前往高雄市、桃園市等處查獲羅男及吳女涉嫌於網路平台販賣第2級毒品大麻的加工品。

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警方指出，羅男與吳女原是情侶，數月前由羅男購入大麻原料及糕點模具，2人一起在網路上自學製作糕點，把大麻做為添加物，製作出巧克力、蛋糕等甜點，並在網路通訊軟體上以關鍵字吸引網友購買，再透過超商「店到店」方式交貨，躲避追查，約3個月就進帳近百萬元。

警方表示，羅男本身有水電相關正職工作，近期因工作忙碌，加上又與吳女分手，導致「大麻糕點」無法正常出貨，顧客不滿向警方檢舉，2人才因此落網，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移請桃園地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1111209

#桃園地檢署
#徐銘韡
#大麻糕點
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