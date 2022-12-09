台東某公所秘書酒駕延宕移送 懲處派出所長等3人

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台東某鄉公所女秘書日前晚間與縣府人員餐敘，開車離去時與另車擦撞，女秘書未停車直接離開；警方獲報40分鐘後找到女秘書並進行酒測，酒測值超標卻未立即依公共危險罪移送，多日後才將女秘書函送，引發討論。（警方提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年12月9日

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東縣某公所秘書酒駕肇逃，被逮捕15天後才遭函送，縣議員質疑有人關說。警方指出，事發40分鐘後即找到當事人，經查未疏縱人犯，懲處相關派出所長、副所長及偵查員等3人。

台東縣大武鄉公所張姓秘書11月17日酒駕擦撞路邊車輛肇逃遭警方逮捕後，15天才被函送。台東縣議員林參天今天在台東縣議會質詢台東縣警察局長葉超鴻，質疑有人關說且疏縱人犯未依現行犯移送台東地檢署。

葉超鴻答詢表示，警方約在事發40分鐘後找到涉酒駕肇逃者，不算現行犯，但如果是他處理，會馬上移送。

葉超鴻指出，駕車的張女涉肇事後離開現場，經民眾發現後報案，員警大約40分鐘後找到張女，但她拒絕酒測，大武鄉長黃建賓隨後有到場，但並未關說，反而是協助警方勸張女接受酒測，結果酒測值為每公升1.07毫克，員警當下開出酒駕、肇逃等3張罰單。

有關未立即依公共危險罪移送法辦，葉超鴻表示，是因承辦員警認定張女並非現行犯，接著因承辦員警感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）被隔離，才未及時函送。

葉超鴻說，承辦員警有打電話請示偵查隊值班人員是否應移送法辦，但偵查隊的答覆是「自行研判」，承辦員警自行研判的結果就是非現行犯，不須隨案移送。

他指出，此案雖無吃案、疏縱人犯問題，但警局檢討後對3人做出懲處，首先是當天的偵查隊值班人員，不應叫派出所員警自行研判，應該是請示檢察官。

另外，葉超鴻表示，派出所所長及副所長等2人因未指派承辦員警的職務代理人即時處理此案，引發外界議論，予以懲處；至於承辦員警，未受到懲處。

林參天會後接受中央社記者訪問時指出，葉超鴻講出「40分鐘後找到人犯不算現行犯，且拖延16天直到他 （林參天）關切，警方才將人犯函送法辦，這樣不算吃案」的說法，無法置信。

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對此，台東地檢署主任檢察官陳筱茜表示，日前她曾親自到警局了解此事，警察局長允諾會詳細調查，並會將調查結果回報地檢署。

刑事訴訟法第88條規定，現行犯，不問何人得逕行逮捕之。犯罪在實施中或實施後即時發覺者，為現行犯。有左列情形之一者，以現行犯論：一、被追呼為犯罪人者。二、因持有兇器、贓物或其他物件、或於身體、衣服等處露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者。（編輯：戴光育）1111209