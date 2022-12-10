男想與前女友復合 駕車尾隨還恐嚇落網起獲槍毒

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（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）黃姓男子想與前女友復合，多次透過通訊軟體或持槍恐嚇，甚至駕車尾隨、到住處騷擾，恐怖行徑嚇得女子向員林警分局報案，警方緝獲黃男及槍、毒，詢問後移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣警察局員林分局近日接獲一名女子報案指稱，她的前任黃姓男友分手後多次透過通訊軟體及持槍恐嚇要求復合，女子嚇得聲請暫時保護令，但黃男仍駕車至女子及家人住處埋伏、蛇行尾隨、變換車道超車煞停攔車等，女子不堪其擾便向員林分局莒光派出所報案。

員林分局今天發布新聞稿表示，接獲報案立即成立專案小組偵辦，經調閱路口監視器並比對行車記錄器影像，確認黃男涉有重嫌，報請彰化地方檢察署檢察官指揮偵辦並核發拘票，8日在台中市沙鹿區查獲黃男共4人同在一輛車內，進一步搜出空氣槍、毒品海洛因。

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警方表示，與黃男同車的鄭姓乘客等人坦承毒品是黃男提供，全案詢問後依涉犯家庭暴力防治法、跟蹤騷擾防制法、刑法恐嚇罪、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，將黃男等人移送彰化地檢署偵辦，由於黃男多次恐嚇前女友、惡意跟車，建請檢方聲押。

員林分局長楊志傑說，跟蹤騷擾防制法已於6月1日施行，保護婦幼安全是警方要務之一，若有不法警方一定依法究辦；另外，有關此案查獲黃男持有的槍械、毒品，將持續擴大追查上游來源。（編輯：黃世雅）1111210