女踩厚紙板滑倒摔傷 法官認無防滑效果判店家賠65萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄14日電）林姓女子前往高雄一間手搖飲店買飲料，但踩到郭姓女店員鋪在櫃檯前厚紙板摔傷住院22天。林女氣得提告店家求償75萬多元；高雄地院認為厚紙板沒吸水無防滑效果，判賠65萬多。

手搖飲料店王姓負責人出庭時坦承請郭女在地面鋪設厚紙板，但主要是為防止飲料或杯身水珠滴落，造成地面濕滑，因此才鋪厚紙板防滑、吸水用。法官經勘驗監視器畫面，確認林女滑倒時厚紙板有移位，且厚紙板吸水後雖不易移動，具有防滑效果。但案發當天地面乾燥，紙板不僅不易固定，還容易使人滑倒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄地方法院據此認定飲料店王姓負責人、郭女有過失，應賠償林女醫藥費、看護費、精神慰撫金、工作損失等，總計需賠償新台幣65萬2974元，全案可上訴。

判決指出，林女民國109年7月25日中午前往高雄三民區一間手搖飲料店買飲料，但結帳後準備離開時，卻踩到郭女鋪在櫃檯前的厚紙板滑倒，導致她受左側髖關節脫位、左髖臼骨裂傷害。不僅住院長達22天，更因傷無法工作3個月。她為此氣得向店家提告求償75萬2974元。（編輯：孫承武）1111214