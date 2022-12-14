犯罪集團扣押3北上求職者 桃警開6槍逮8人
2022/12/14 15:39（12/14 16:01 更新）
許姓男子等8人組成人蛇集團，13日扣押3名求職者，企圖以每人新台幣100萬元轉賣其他詐騙集團牟利，警方獲報前往逮人，連開6槍射擊車輛輪胎，車輛逃逸約2公里後在龜山區忠義路遭警方攔阻，順利逮捕許男等8人到案。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年12月14日
（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市警局龜山分局今天表示，許姓男子等8人組成人蛇集團昨天扣押3名求職者，企圖以每人新台幣100萬元轉賣其他詐騙集團，警方獲報連開6槍逮捕8人，詢後依人口販運等罪送辦。
龜山分局發布新聞稿表示，警方執行警政署「清源2.0專案工作計畫」接獲線報，以34歲許男為首的人蛇集團，部分共犯更具有幫派背景，以假求職真詐騙方式於網路刊登應徵高月薪工作，誘騙被害人在13日專程由中南部搭車至北部應聘工作。
龜山分局指出，被害人應聘工作時隨即遭控制行動，集團更計畫以每人100萬元代價轉手販賣給其他詐騙集團牟利，期間並扣留被害人手機禁止對外聯繫，甚至毆打被害人威脅防止逃跑。
龜山分局說，警方獲報後，與刑事警察局第2大隊第1隊、桃園市警局保安警察大隊配合偵辦，13日下午收網逮人，許男等人為抗拒查緝，竟駕車衝撞逃逸，警方立即連開6槍射擊車輛輪胎，車輛在逃逸約2公里後在龜山區忠義路遭警方攔阻，並將許男等8人逮捕到案。
龜山分局表示，警方查扣鎮暴槍1把、鋼珠槍1把、瓦斯槍1把、大砍刀2把、折疊刀1把、護照1本、銀行存簿2本、提款卡5張、手機5支等證物，詢後依組織犯罪、人口販運、非法拘禁等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，並報請檢察官指揮持續溯源追查。（編輯：方沛清）1111214
桃園市龜山警分局執行警政署「清源2.0專案工作計畫」，循線查緝人蛇集團，13日下午收網逮人，並查扣槍枝刀械、護照、銀行存摺、提款卡、手機等贓證物。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年12月14
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