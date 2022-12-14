犯罪集團扣押3北上求職者 桃警開6槍逮8人

許姓男子等8人組成人蛇集團，13日扣押3名求職者，企圖以每人新台幣100萬元轉賣其他詐騙集團牟利，警方獲報前往逮人，連開6槍射擊車輛輪胎，車輛逃逸約2公里後在龜山區忠義路遭警方攔阻，順利逮捕許男等8人到案。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年12月14日