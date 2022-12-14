苗警查賄已移送88件398人 現金買票最多

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111年九合一選舉日前落幕，苗栗縣警察局14日表示，配合苗栗地檢署查賄制暴，傳喚通知逾千人到案說明，目前已移送賄選案件共計88件398人，其中以現金買票最多。圖為警方查獲贓證物。（苗栗縣警察局刑警大隊提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月14日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）111年地方公職人員選舉結束，苗栗縣警察局今天表示，配合苗栗地檢署查賄制暴，已移送賄選案共88件398人，其中以現金買票最多，案件數也較過去兩屆選舉更多。

苗栗縣警察局刑警大隊發布新聞稿指出，選舉期間與苗栗地檢署密切配合查賄制暴，選後仍積極查辦相關不法案件，經地檢署指揮調查百餘件賄選案件，傳喚通知逾千人到案說明，目前已移送賄選案件共計88件398人，相較於107年移送70件、103年移送50件賄選案件，查賄成效再次突破精進。

警方指出，這次選舉移送賄選案件中，以現金買票59件最多、贈送禮品17件次之，其他防制暴力與妨害選舉投票案件，也有23件，成果斐然。

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苗栗縣警察局表示，除維護選舉治安及查賄工作，警方打擊犯罪沒有假期，截至11月，執行「治平專案」檢肅首謀9人及共犯60人到案、查緝非法槍彈49件60人，起獲各式槍枝56枝及子彈193顆、破獲詐欺集團7件131人、販賣各級毒品案件84件84人、賭博案件76件181人，掃蕩不法大有斬獲。

有鑒於新年與春節假期即將到來，苗栗警察局局長陳武康呼籲民眾若發現不法情事，踴躍撥打110專線，或至鄰近派出所報案，提供犯罪線索供警方偵辦，共同為維護治安努力，讓鄉親都能平安幸福過好年。（編輯：張銘坤）1111214