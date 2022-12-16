前崁頂鄉長林光華收賄賣官 判刑8年定讞

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（中央社記者蕭博文台北16日電）前屏東縣崁頂鄉長林光華收賄新台幣120萬元，錄取陳姓婦人的兒子為清潔隊員。一、二審均認定林光華賣官鬻爵、惡性重大，判處有期徒刑8年，案經最高法院駁回上訴定讞。

一審的屏東地方法院判決書指出，林光華自民國103年12月25日起至109年4月底擔任崁頂鄉長，於107年間指示清潔隊長向環保局請求增設清潔隊員名額獲准，崁頂鄉清潔隊正式隊員因而有4名缺額。

判決表示，陳婦聽聞鄉里傳聞有民眾行賄而錄取正式清潔隊員，考量兒子擔任清潔隊臨時人員近10年，每年都有不續聘風險，也明白兒子言語遲緩，不易求得正式職缺，因此口頭拜託林光華讓兒子有機會成為正式隊員但遭拒絕。

判決指出，陳姓婦人遭拒仍不死心，取出臥室衣櫥內的私房錢湊成120萬元，又以紙張包住鈔票後放於手提紙袋內，再度前往林光華住處請託，並將裝有鈔票的紙袋放在茶几上。

林光華雖口頭表示「不好啦」，仍將錢收下；陳婦的兒子不久後即通過評選，經林光華核定為正式清潔隊員。

林光華否認收賄，一審審理後認定犯罪事證明確，並認為林光華賣官鬻爵，犯後毫無悔意且惡性重大，依貪污治罪條例的不違背職務收賄罪，判處有期徒刑8年，褫奪公權6年。

林光華不服一審判決提起上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，認為一審判決並無違誤，駁回上訴，維持一審罪刑。案經林光華上訴，最高法院昨天予以駁回定讞。（編輯：戴光育）1111216