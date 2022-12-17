警政署：執行3波肅槍專案 黑槍數量持續下降

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（中央社記者劉建邦台北17日電）警政署今天表示，近年查獲非法槍械，以非制式槍械占最多，改造來源以模擬槍為主，今年已執行3波全國肅槍專案，黑槍數量及槍擊案件數有下降趨勢，將持續查緝非法槍械。

警政署發布新聞資料指出，今年執行3波全國肅槍專案，查獲非法槍械219把、改造槍械場所22處，統計近年查獲槍械件數，民國107年共2000餘把，去年僅剩1300把，顯現非法槍械呈逐年下降趨勢。

警政署表示，統計今年至12月11日止，查獲各式槍械共1087把，包含非制式槍械842把、空氣槍154把、制式槍械91把，總槍械數較去年同期少127把，且槍擊案也下降至79件。

警政署指出，近年查獲非法槍械，以非制式槍械占8成最多，改造來源以模擬槍為主，像是特定進口金屬材質低動能槍，更容易遭有心人改造並對外販售。

警政署表示，因應新型態槍械改造狀況，會從源頭防堵，除研擬加強槍砲管制及溯源管理等因應措施，並透過推動槍砲彈藥刀械管制條例修法，擴大模擬槍管制範疇，盼可納管操作槍，阻斷源頭，且會從2面向著手，包含國內加強管理、強化邊境管制。

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警政署表示，相關防範措施還包含規範模擬槍關鍵零組件烙碼、槍管設置嵌入物防改造，並加強產銷流程管理，訂定低動能槍械輸入審查規定，透過審查及鑑定，防止特殊容易改造槍械進口來台。

警政署指出，不容許擁槍罪犯挑釁治安，將持續要求各警察機關迅速破案，針對非法槍械會強化查緝與管制，會用最嚴正態度掃蕩不法，並加強蒐報及整合情資查案，維護社會治安。（編輯：李錫璋）1111217