女登白姑大山疑摔斷韌帶 冒低溫搜救吊掛後送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）白姓女子隨隊攀登白姑大山，17日在松林營地不慎滑倒導致舊疾復發、左腳韌帶疑似斷裂無法行走，搜救隊冒著寒流低溫入山救援，等到今天放晴後，空勤直升機吊掛下山就醫。

南投縣消防局今天發布資料表示，1支8人登山團16日從仁愛鄉紅香登山口入山攀登白姑大山，預計18日沿原路下山，隊伍一名27歲白姓女子17日在松林營地因地面溼滑不慎滑倒，初步檢傷疑腿部韌帶斷裂，劇烈疼痛而無法行走，翁姓領隊報案請南投縣消防局救援。

獲報時正值入冬首波寒流報到，消防局指出，第二大隊成立前進指揮所並調派警消、神鷹搜救隊共18人冒著高山低溫、強風趕往，搜救人員徹夜趕路於18日凌晨抵達松林營地後，為白女初步包紮固定肢體，考量夜間山區起霧、降雨，申請18日一早由直升機救援下山。

消防局表示，18日因寒流導致天氣不佳、白姑大山起大霧，直升機無法出勤，考量山徑泥濘溼滑有搬運風險，第二大隊前進指揮所再申請直升機19日吊掛。

今天上午天氣放晴，消防局指出，搜救人員立即開闢吊掛點，內政部空中勤務總隊直升機從台中清泉崗機場起飛，順利吊掛白女降落台中東勢河濱公園，再由消防局救護車送醫。

白女滑倒造成舊疾復發，左膝痛到無法站立，南投縣消防局表示，攀登百岳多天行程務必考量身體狀況，若傷勢未完全復元，勿勉強上山，以免造成更大風險。（編輯：戴光育）1111219