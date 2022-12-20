更多編輯台推薦新聞：
文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看
運動

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鍾東錦競選幹部涉賄 檢方提當選無效之訴
首頁 / 社會

女子搭北捷拒戴口罩辯稱沒強制規定 遭函送裁罰

2022/12/20 16:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北20日電）北市警察局捷運警察隊指出，北捷府中站一名女乘客進站未戴口罩，站長勸導仍不配合，女子辯稱「沒有強制規定」，經捷警告知室內空間、場所仍應全程戴口罩也不配合，依法函送。

台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，12月12日上午8時許獲報，指稱一名女乘客於府中站進站時未戴口罩，站長發現後上前勸導仍堅不配合，隨即通報捷警隊派員前往協助。

捷警隊第四分隊警員潘世諺到場後，女乘客表示「戴口罩只是建議、沒有強制規定」，潘世諺告知現行相關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定後，女乘客仍堅持不戴上口罩，並於忠孝敦化站下車要離去。

警方攔下查證這名女乘客身分後，交由台北捷運公司依違反傳染病防治法規定，函送主管機關裁罰。

衛生福利部疾病管制署今年11月28日公布，自12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，室外空間、室外場所，取消應全程佩戴口罩規定；外出於室內空間、室內場所（包括車廂、船舶、航空器等運具內部空間），仍維持應全程戴口罩。

根據捷警隊統計資料顯示，捷運系統受（處）理今年1至11月未戴口罩案共52人。

捷警隊呼籲，疫情趨緩、捷運人潮回流，但旅客搭乘捷運時仍須遵守相關防疫規定，應全程配戴口罩，違者最高可處新台幣1萬5000元罰鍰並拒絕運送。（編輯：戴光育）1111220

#捷警隊第四分隊
#潘世諺
#捷運
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族