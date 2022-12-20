女子搭北捷拒戴口罩辯稱沒強制規定 遭函送裁罰

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）北市警察局捷運警察隊指出，北捷府中站一名女乘客進站未戴口罩，站長勸導仍不配合，女子辯稱「沒有強制規定」，經捷警告知室內空間、場所仍應全程戴口罩也不配合，依法函送。

台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，12月12日上午8時許獲報，指稱一名女乘客於府中站進站時未戴口罩，站長發現後上前勸導仍堅不配合，隨即通報捷警隊派員前往協助。

捷警隊第四分隊警員潘世諺到場後，女乘客表示「戴口罩只是建議、沒有強制規定」，潘世諺告知現行相關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定後，女乘客仍堅持不戴上口罩，並於忠孝敦化站下車要離去。

警方攔下查證這名女乘客身分後，交由台北捷運公司依違反傳染病防治法規定，函送主管機關裁罰。

衛生福利部疾病管制署今年11月28日公布，自12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，室外空間、室外場所，取消應全程佩戴口罩規定；外出於室內空間、室內場所（包括車廂、船舶、航空器等運具內部空間），仍維持應全程戴口罩。

根據捷警隊統計資料顯示，捷運系統受（處）理今年1至11月未戴口罩案共52人。

捷警隊呼籲，疫情趨緩、捷運人潮回流，但旅客搭乘捷運時仍須遵守相關防疫規定，應全程配戴口罩，違者最高可處新台幣1萬5000元罰鍰並拒絕運送。（編輯：戴光育）1111220