金門警破獲假投資博奕集團 清查再跨海帶回45賭客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄21日電）金門刑大日前跨海破獲藏身台中豪宅的假投資博奕詐騙集團後擴大清查，12月中再跨海前往台中通知45名賭客到案，共查扣下注賭金新台幣1300多萬元，全案依賭博等罪移送中檢偵辦。

金門縣警察局刑事警察大隊為打擊網路簽賭歪風，全力掃蕩網路賭博，今年9月在網路巡邏時，發現有詐騙集團在網路上以「男扮女裝」，透過臉書、LINE等社群平台，聲稱小額投資可獲得高報酬，吸引賭客前往「假投資博奕」網站簽賭，隨即擴大偵辦向下刨根。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金門警方經長期蒐證監控，9月中會同台中刑大、保安警察大隊特勤中隊，跨海直搗台中某豪宅內賭博機房，查扣犯案用手機及電腦等證物、流動賭資8億多元，下注賭金約1300萬元。並在事後結合大數據智能分析技術清查賭博網站，發現有逾80名賭客下注賭博，12月18日再度跨海前往台中通知45名賭客到案說明，全案詢後依賭博等罪移送台中地檢署偵辦。

警方調查，此詐騙集團盜用美女圖男扮女裝，再以通訊軟體臉書或LINE亂槍打鳥「交朋友」博取賭客信任，隨即誆稱小額投資可獲得高報酬，邀請加入集團預先設計的群組內，並以一人分飾多角方式，在群組內張貼帶牌贏錢貼文，吸引賭客下注。（編輯：張雅淨）1111221