謊稱有買家高價收購 詐團騙買靈骨塔撈近千萬

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傅男組成詐騙集團，以靈骨塔買賣為名義，謊稱有買家以高價收購多組靈骨塔，詐騙民眾購買靈骨塔等，不法所得近千萬元。圖為警方查扣骨灰罈與點鈔機。（彰化縣警察局提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年12月21日

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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）傅男組成詐騙集團，以靈骨塔買賣為名義，謊稱有買家以高價收購多組靈骨塔，詐騙民眾購買靈骨塔等，警方初步清查9人被騙，傅男等人不法所得近千萬元，訊後依詐欺等罪嫌送辦。

彰化縣警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿指出，傅男等5人都曾在禮儀公司任職，容易取得靈骨塔、生前契約等購買人個資，傅男等人先拿到個資後，鎖定已購買靈骨塔的民眾，謊稱有買家出高價購買多組靈骨塔，可協助民眾出售，獲得高報酬。

警方指出，被害民眾信以為真，加碼購買靈骨塔、骨灰罈以及生前契約等物件，傅男等人又表示須再購買其他附帶商品才能交易，等到民眾發現血本無歸才發覺受騙上當。

警方表示，刑警大隊獲報後組成專案小組，今年12月15日前往高雄市執行搜索並拘提傅男等人到案，查扣犯案手機、教戰手冊、骨灰罈、大量被害人及客戶資料等贓證物。

警方指出，初步清查有9名民眾受騙上當，傅男等人不法所得近新台幣千萬元，傅男等人訊後，被依違反組織犯罪防制條例及刑法詐欺等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。（編輯：陳仁華）1111221