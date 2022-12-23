時力提當選無效之訴 新北議員黃俊哲：冤假錯案

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民進黨新北市議員黃俊哲服務處主任涉嫌賄選，時代力量立委王婉諭（中）23日陪同新北市板橋區議員候選人彭盛韶（右）對黃俊哲提當選無效之訴。中央社記者高華謙攝 111年12月23日

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（中央社記者高華謙新北23日電）民進黨籍新北市議員黃俊哲服務處主任涉嫌賄選，時代力量立法委員王婉諭今天陪同新北市板橋區議員候選人彭盛韶對黃俊哲提當選無效之訴；黃俊哲說，這是冤假錯案。

新北地方檢察署調查，黃俊哲服務處的唐姓主任疑與某建設公司林姓董事挪用公司資金，涉嫌買沙鍋魚頭禮盒給里長及鄰長賄選。檢方11月認唐姓與林姓被告涉犯公職人員選舉罷免法及背信等罪嫌，聲請羈押禁見獲准。

王婉諭與彭盛韶今天下午到新北地方法院遞狀前召開記者會，王婉諭說，公平公正選舉對台灣民主發展非常重要，今年選舉之前，時代力量就提出「選舉要深化，賄選要清零」訴求，但這些靠大筆金權選上的政客得到權力後，只想為自己的利益努力，這樣的黑金勢力把持政治會傷害大家的未來。

王婉諭說，九合一大選剛落幕，各地檢調機構紛紛對競選團隊提出當選無效之訴：而黃俊哲服務處主任遭查獲涉嫌賄選，但黃俊哲仍順利連任，對民主選舉來說，這不是她所樂見的結果。

身兼時代力量新北黨部副執行長的彭盛韶說，新北市是6都人口最多地區，板橋又是發展重鎮，應有更進步議會與民意代表，然而過去板橋選舉有多次賄選情形，包括黃俊哲樁腳賄選、廖淯德競選幹部賄選等，後來都被法院判當選無效，顯見新北市賄選頻傳、問題非常嚴重。

彭盛韶表示，更誇張的是，這是黃俊哲團隊第2次賄選，且執行賄選者與上次賄選都是唐龍輝，更凸顯過往的懲處量刑不足以威嚇這種行為，時代力量存在就是要倡議廉能價值，揭發地方政治弊病，期盼這次對黃俊哲提出當選無效之訴能杜絕賄選、端正選風。

彭盛韶的委任律師曾威凱說，彭盛韶這次不是落選頭，就算黃俊哲被判當選無效也無法遞補，但彭盛韶仍提當選無效之訴，是因為覺得這是彭盛韶在板橋對選民的責任。

曾威凱表示，儘管不是當選人自己行賄，而是透過親友、競選團隊與樁腳等，但在法院實務認定上，只要是在當選人容許或授意下行賄，法院仍會認定這法律規範中，希望有志從事政治工作者不要心存僥倖。

黃俊哲發出聲明稿回應，林女、唐男與砂鍋魚頭事件，絕對與黃俊哲選舉無關，且砂鍋魚頭事件沒有任何與這次大選相關的宣傳品、名片，更沒有任何囑託或請託，與歷來司法案件完全不同。

黃俊哲說，這次事件是選區內競爭製造出的冤假錯案，相信司法最後會還當事人一個清白。

根據新北市議會網頁與判決書，黃俊哲當過2屆台北縣議員，2010年當選新北市第1屆議員時，就因捲入服務處賄選案件，遭當時的落選頭林水山提起當選無效之訴，並在2012年遭高等法院判決當選無效確定。不過黃俊哲2年後捲土重來，持續連任至今。

根據公職人員選舉罷免法，如果當選人有賄選行為，即得由選舉委員會、檢察官或同一選舉區候選人提起當選無效之訴。

公職人員選舉罷免法指出，當選無效之告訴以二審終結，且各審受理法院應於6個月內審結。一審判決結果不影響黃俊哲行使職權，但如果二審判決當選無效確定，應自判決確定那天起解除職務。

新北市選舉委員會說，如果地方民意代表當選人因賄選經法院判決當選無效確定，將由落選頭遞補。

這次板橋區市議員選舉的落選頭是民進黨籍候選人石一佑，得1萬3500餘票，與黃俊哲差約1500票。（編輯：李錫璋）1111223