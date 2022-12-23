阻黑道介入主席選舉 陳姓麥寮鄉代當選人遭聲押

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林地檢署發現麥寮鄉陳姓鄉民代表當選人為首的暴力犯罪集團，涉嫌恐嚇多名鄉民代表，專案小組逮捕陳男等15人到案，檢方認為，陳男等4人有反覆實施暴力今天向法院聲押。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，37歲陳姓鄉民代表當選人為競選麥寮鄉民代表及代表會主席，藉由籌組競選團隊，招攬成員，組成暴力犯罪集團，以強暴、脅迫等不法手段危害社會治安及妨害他人競選。

檢方提到，今年11月25日凌晨虎尾鎮光復路聚眾砍人案件的陳姓、鍾姓、蒙姓及馬姓男子就是此暴力犯罪集團的成員，陳姓男子等4人經檢察官向法院聲請羈押獲准。

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檢方另指揮警、調成立專案小組積極溯源追查，發現此犯罪集團涉犯恐嚇、毆打殯葬業者，並脅迫麥寮鄉多名鄉民代表支持其競選代表會主席等犯行，造成地方人心惶惶。

雲林地檢署21、22日指揮專案小組，拘提陳姓鄉民代表當選人等15人到案，經檢方複訊後，認為陳姓、34歲張姓、27歲林姓及26歲陳姓男子，4人涉犯組織犯罪、槍砲、妨害自由、妨害投票等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有反覆實施暴力犯罪行為之虞，向法院聲請羈押。其他成員分別以新台幣5萬至50萬元不等金額交保候傳。（編輯：郭諭儒）1111223