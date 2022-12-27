台中清水臨海路8車連撞 釀1死3傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市清水區臨海路27日發生8輛大小型車連環車禍，現場為2輛曳引車、4輛自小客車、1輛小貨車及1輛大貨車，小客車頭嚴重毀損，車內2人一度受困，消防人員以破壞工具協助脫困，送醫搶救。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市清水區臨海路今天發生8輛車連環車禍，其中1輛自小客車有2人一度受困車內，脫困送醫1死1重傷，另2名駕駛送醫輕傷，確切肇事原因待警方調查釐清。

台中市政府消防局下午3時38分接獲民眾報案，清水區臨海路發生多車連環車禍。小客車內2人受困，消防人員以破壞工具協助脫困，車內65歲陳姓婦人已無呼吸心跳，送醫搶救。

警方初步調查，現場為2輛曳引車、4輛自小客車、1輛小貨車及1輛大貨車，8車發生連環車禍，小客車頭嚴重毀損，大貨車的車頭也有凹陷，玻璃、零件散落一地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

車禍現場有4人送醫，醫院指出，65歲陳姓婦人到院前已無呼吸、心跳，搶救無效，另名60歲的劉姓婦人因車禍撞擊，有胸腹部骨折及挫傷，加護病房觀察中。另2名男子意識清楚，全身多處擦挫傷，1人留院觀察，另1人治療後返家休養。

因車禍現場緊鄰國道4號清水交流道口，事故堵住車道，一度全線封閉，傍晚5點45分恢復通車，確切車禍原因由警方調查釐清。（編輯：郭諭儒）1111227