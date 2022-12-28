男警奪所長配槍判5個月 跟騷女警部分已和解

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東林姓員警被控5次跟騷和性騷擾女警，長官偵辦時又因情緒失控搶奪所長配槍；前項罪刑雙方和解，女警撤告，奪槍部分判有期徒刑5個月，緩刑2年，林員已遭免職。

判決書表示，26歲林員是大武派出所員警，分別於民國111年6月底至同年8月19日期間內，趁女同事女不及抗拒之際，分別在辦公室及巡邏車上，以手指碰觸女同事腰部身體隱私部位4次；復於同年8月20日，趁女同事不及抗拒之際，在辦公室以手指戳女同事臀部1次。

又於6月間，以通訊軟體傳送訊息給女同事，並不定時在大武派出所門口對女同事講不詳話語藉此干擾、盯哨、守候等不當追求。

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台東地檢署以涉犯性騷擾防治法和性騷擾罪嫌予以起訴，因雙方達成和解，女警撤回告訴，法院諭知不受理判決。

林警還涉嫌在警方偵辦和長官訪談時情緒失控，搶奪所長配槍未遂，台東地方法院判處有期徒刑5個月，緩刑2年。台東縣警察局表示，林員9月間出現搶奪自家人警槍的脫序行為後已被記2大過，目前警政署免職令已發，林員停職中有向保訓會打復審中，復審如輸可再打行政訴訟。（編輯：黃世雅）1111228