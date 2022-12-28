台中清水8車連環撞 死者兒子悲痛接連喪妻失母

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台中市清水區臨港路27日發生8車連撞事故，其中1輛自小客車內有2人一度受困車內，脫困送醫1死1重傷，另2名駕駛送醫輕傷無礙，確切肇事原因待警方調查釐清。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月28日

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市清水區27日發生8車連撞，3人輕重傷、1人死亡。死者65歲陳姓婦人的石姓兒子相當悲痛，他今天發文指出，上月才送走老婆，接著又失去母親，同時失去2名心愛女人，情何以堪。

台中市清水區臨港路27日發生8輛車連環車禍，其中1輛自小客車內有2人一度受困車內，脫困送醫1死1重傷，另2名駕駛送醫輕傷無礙，確切肇事原因待警方調查釐清。

消防人員抵達車禍現場，發現自小客車因撞擊力過大，車身幾乎全毀。警方初步調查，死者為65歲陳姓婦人，她受困副駕駛座，被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救無效。

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陳婦的石姓兒子今天在個人臉書發文指出，他的母親昨天因一場連環車禍不幸罹難，接到噩耗第一時間到達醫院急診室，看到母親因車身受到擠壓後的身體，心都碎了，他忍痛簽下放棄急救切結書。

石男也在文中提到，上月才送走老婆，接著又發生這樣的意外，同時失去2名心愛的女人，情何以堪，這個年要怎麼過，沒有媽媽在還算是個家嗎？「媽媽我真的好愛你」。（編輯：卞金峰）1111228