廢土糾紛引兩幫眾鬥毆砸車 苗栗警逮20人送辦
2022/12/29 11:14（12/29 12:06 更新）
苗栗銅鑼28日發生數十人砸車事件，現場8輛車遭砸毀、4人受傷。警方偵辦發現為桃園、苗栗兩地幫派人馬因廢土糾紛衍生暴力鬥毆，陸續拘捕20人到案，29日依法送辦。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月29日
（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗銅鑼28日發生數十人砸車事件，現場8輛車遭砸毀、4人受傷。警方偵辦發現為桃園、苗栗兩地幫派人馬因廢土糾紛衍生暴力鬥毆，陸續拘捕20人到案，將持續追查幕後不法分子。
苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村一處產業道路，昨天上午出現數十名黑衣人聚眾砸車，多名惡煞持棍棒、磚頭、石塊朝路旁汽車猛砸，警方獲報到場，發現8輛汽車玻璃、車身遭砸毀，一名男子頭破血流送醫。
苗栗縣警察局長陳武康今天開記者會說明，事件發生後立即要求掃黑專責隊組成專案小組，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，經調閱過濾分析相關畫面，陸續拘捕20名涉案犯嫌到案，其中有6人未成年，查扣鬥毆使用的球棒、角鐵等器械。
陳武康表示，經調查桃園地區不良幫派分子曾姓男子因不滿到苗栗傾倒廢土，遭苗栗地方勢力幫派分子涂姓男子等人阻擋，曾男率眾分乘多輛自小客車到場談判破裂，衍生雙方暴力砸車鬥毆事件，過程中造成8輛汽車受損，1人受傷送醫，另有3人自行就醫。
陳武康強調，警方嚴懲暴力打擊黑幫絕不手軟，為維護苗栗縣好山好水，絕不容許不法集團非法傾倒廢棄物，更不容許暴力、黑道介入，全案依組織犯罪、刑法聚眾鬥毆、傷害罪移送苗栗地檢署偵辦，並將持續針對幕後不法犯罪集團刨根溯源。（編輯：李錫璋）1111229
苗栗縣銅鑼鄉28日發生砸車聚眾鬥毆案，經查為傾倒廢土糾紛引發桃園、苗栗兩地幫派分子談判破裂衍生暴力事件，苗栗縣警察局長陳武康（右）29日表示，已拘捕20人到案送辦，將持續追查幕後不法集團，強力掃蕩。中央社記者管瑞平攝 111年12月29日
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