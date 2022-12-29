台東21歲男多處傷倒浴室身亡 報案友人涉重嫌遭逮

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台東縣消防局28日接獲通報，21歲李姓男子倒臥家中浴室、沒有呼吸心跳，由於李男身上有多處傷痕，且浴室洗手台破裂，警方懷疑死因不單純，立即拉起封鎖線進行採證，鎖定報案的陳姓友人涉有重嫌，全案依傷害致死罪移送台東地檢署偵辦。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年12月29日

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（中央社記者張祈台東縣29日電）台東縣消防局昨天下午接獲民眾通報，21歲李姓男子倒臥家中浴室、沒有呼吸心跳，警消到場發現男子身上多處傷痕、手部有綑綁痕跡，鎖定陳姓報案人涉有重嫌，依傷害致死罪移送偵辦。

台東縣消防局指出，昨天下午接獲民眾通報，卑南鄉太平路一處民宅有男子倒地沒有呼吸心跳，勤務中心線上指導報案人實施心肺復甦術（CPR）急救，救護人員到場時接手救援，患者呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，經檢傷發現患者身上有多處瘀青與傷口，手部還有綑綁痕跡。

李男送醫後搶救無效，宣告死亡。因李男身上多處傷痕，且浴室洗手台破裂，警方懷疑死因不單純，立即拉起封鎖線進行採證，懷疑報案的陳姓友人涉有重嫌，3小時內將人帶回偵訊。

經警方詢問，初步了解2人疑有債務糾紛，陳男憤而動手導致李男傷重身亡，全案依傷害致死罪移送台東地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1111229