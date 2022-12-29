台中公車撞死母子 市警局展開行人路權大執法

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市發生公車撞死母子事件後，台中市政府將加嚴客運評鑑方法，提高駕駛安全評分權重，迫使業者提高安全管理；台中市警察局今天也展開行人路權大執法，強化維護行人安全。

李姓女子與伊拉克籍丈夫推著坐嬰兒車的1歲兒子過馬路，27日晚間11時餘，行經北區學士路與英才路口時，遭左轉的豐原客運280路公車撞上，李女與兒子送醫不治，伊拉克籍丈夫則受輕傷。

依據台中市公共運輸及捷運工程處公告的「110年度台中市市區汽車客運營運及服務評鑑計畫評鑑報告書」，在台中市核准的17家公車業者中，有11家評等為甲等、5家乙等，1家因疫情停駛不列入，其中豐原客運則評比為甲等。

台中市長盧秀燕今天接受媒體聯訪時提到，未來客運評鑑方法將加嚴，以加強行車安全。

對此，台中市政府交通局長葉昭甫接受中央社記者電話訪問時表示，客運評鑑中分有場站設施服務、運輸工具設備安全、旅客服務品質與駕駛管理、無障礙設施及公司經營管理等大項，未來將提高駕駛安全的評分權重，迫使業者提高安全管理，這次事件會對肇事業者違規記點，今年的評鑑成績也會受影響。

至於有市議員建議，要對表現惡劣的公車業者取消熱門路線經營權作為警惕，葉昭甫說，目前就已有規定，評鑑連2年乙等的業者，市府公告新的公車路線時就無法投標；若丙等，年度將檢討路權甚至撤銷營運。

有網友在網路上提到，台北市的公車駕駛會落實「指差確認」避免路口事故，葉昭甫表示，昨天已召回公車業者開會，指示業者要求駕駛行經路口要轉向要「停、看、行」及車輛速度管理，並提出相關作法配套措施，不管是加裝安全設備或是增加駕駛口訣教育訓練，必須從核心解決問題。

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台中市警察局交通大隊今天發布新聞稿表示，即日起強化行人路權大執法工作，針對車輛「搶越行人穿越道」、「闖紅燈」、「未依號誌指示左轉彎」等違規項目列入重點執法項目，於轄內易肇事地點強化編排執法守望勤務，以遏制威脅行人安全及易釀成嚴重傷害的不當違規駕駛行為。

肇事的豐原客運陳姓駕駛，除昨天被依過失致死罪移送偵辦並以新台幣10萬元交保，後續也將依違反「道路交通管理處罰條例」處1200元以上、3600元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1111229