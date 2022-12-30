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豐原工廠大火4人罹難 9人二樓施工僅5人逃出

2022/12/30 12:50
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市豐原區東洲路一處鐵皮倉庫，昨天晚間發生火警，造成4死2傷。初步了解，案發前，二樓9人刷防滑塗料，1樓另有人施作焊接工程，為何引發火勢，有待檢警調查釐清。

台中市豐原區東洲路一處倉庫29日晚間發生火警，造成4死2傷。檢警消今天上午重回火場勘驗，找來當時進行工程的外籍移工，示範案發時焊接情況。

經查，雅速達股份有限公司承租這處廠房作為倉庫使用，公司內9名員工，近幾日都會到此整理廠房，29日晚間，9人在二樓塗防滑塗料，二樓為鐵架烤漆浪板結構的建築。公司員工指出，施作到一半，突然引發火勢，大家急於逃生。

回顧案情，消防人員昨天到場時，倉庫冒出陣陣濃煙，起火後，有5人先行逃出，其中1人燒傷嚴重送醫。消防人員依據逃出員工指稱，在廠房右前方尋找其他施工人員，未發現人影，後來在二樓左後方樓梯旁，發現4人倒臥在多台水冷扇間，緊急送醫後不治。

台中市都發局今天上午派員前往現場會勘，經查該處為都市計畫內農業區，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，今天已經認定為違建，將寄發通知書告知違建人限期內拆除。

檢警消今天現場採集相關跡證，並找來承包工程的業者以及外籍移工等人，調查釐清起火原因。（編輯：謝雅竹）1111230

#台中
#豐原區東洲路
#雅速達股份有限公司
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