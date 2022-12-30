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台中豐原火災4死 警消初步研判電焊火花引燃

2022/12/30 12:13（12/30 12:36 更新）
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台中市豐原區東洲路一處倉庫29日晚間發生火警，造成4死2傷。消防局初步研判，起火原因不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成火災。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月30日
台中市豐原區東洲路一處倉庫29日晚間發生火警，造成4死2傷。消防局初步研判，起火原因不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成火災。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月30日
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（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市豐原區東洲路一處倉庫昨天晚間發生火警，造成4死2傷。消防局初步研判，起火原因不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成火災，詳細原因仍待調查釐清。

台中市政府消防局29日晚間7時36分許，接獲豐原區東洲路一處工廠發生火警，出動消防車26輛、人員66名前往搶救，其中4人救出時已無生命跡象，經緊急送醫搶救後4人都宣告不治，另有2名傷者分別在中國醫藥大學附設醫院及衛福部豐原醫院搶救中。

台中市政府消防局今天告訴中央社記者，經火災調查小組初步綜合分析研判，起火原因不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成火災的可能，詳細起火原因仍待調查釐清。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，豐原區東洲路某工廠發生火災重大死傷事故案，於警方通報後，中檢當晚即刻指派主任檢察官吳錦龍到事故現場了解，並指揮相關司法警察單位蒐證調查，以釐清火災事故發生原因。

檢方指出，今天同步指派專責檢察官、法醫立即進行後續相驗事宜，並通知犯罪被害人保護協會台中分會啟動關懷機制，派員關心慰問傷者及死者家屬，以提供必要協助。（編輯：謝雅竹）1111230

#台中市政府消防局
#吳錦龍
#台中
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