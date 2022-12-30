豐原火災4死 台中市府認定廠房違建限令14天拆除

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市豐原區東洲路一處倉庫29日晚間發生火警，造成4死2傷，初步了解，員工29日進行防滑塗漆作業，都發局今天開立違建通知書限令14天內拆除。消防局與檢警將在今天完成採證。

台中市政府消防29日局晚間7時36分許，接獲豐原區東洲路一處工廠傳出火警，出動消防車26輛、人員66名前往搶救，其中4人救出時已無生命跡象，經緊急送醫搶救後4人都宣告不治，另有2名傷者分別在中國醫藥大學附設醫院及衛福部豐原醫院搶救中。

今天上午警消重回火場勘驗，釐清起火原因。台中市經發局表示，經查起火處為「雅速達股份有限公司」，現場為2層樓鐵皮建物，初步判定屬倉庫，無辦理特登納管，也無工廠列管、稽查紀錄。

水冷扇公司員工指出，租借這處廠房作為倉庫，存放水冷扇的風扇、支架等零件，2、3天前，邱姓廠長帶著約8、9名員工來整理廠房，昨天在2樓進行防滑塗漆作業，倖存員工指出，作業到一半，不知為何火就來了，有人逃出來，有人來不及逃出。

台中市都發局上午也派員前往現場，經查該處位於都市計畫內農業區，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，今天已依規開立違建認定通知書並通知違建人14日內拆除。如期限內未自行拆除，將執行強制拆除。（編輯：黃世雅）1111230