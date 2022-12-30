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豐原工廠大火4死2傷 市府將提供家屬協助

2022/12/30 00:16
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市豐原區東洲路一處倉庫今晚發生火警，造成4死2傷，民政局表示，除致贈家屬慰問急用金，也將持續關心及提供家屬相關協助。

台中市政府消防局晚間7時36分許，接獲豐原區東洲路一處工廠傳出火警，隨即出動消防車26輛、人員66名前往搶救，其中4人救出時已無生命跡象，經緊急送醫搶救後4人都宣告不治，另有2名傷者分別在中國醫藥大學附設醫院及衛福部豐原醫院搶救中。

消防局表示，火災現場為2層樓鐵架烤漆浪板結構的建築物起火燃燒，晚上8時32分火勢撲滅；這次火災共造成4死2傷，市長盧秀燕除親自前往起火現場了解救火情形，也前往中國附醫關懷傷者及家屬。

中國醫藥大學附設醫院表示，豐原大火送來3名傷者，其中2名送抵醫院時已失去生命跡象，經全力搶救後2人仍宣告不治；另一名傷者已插管，正全力急救並送加護病房繼續治療。

衛福部豐原醫院指出，這次送來的1名男性傷者（45歲），由於濃煙嗆傷，呼吸道燒灼傷，口咽水腫及碳顆粒，全身燒燙傷面積45%，經搶救後仍宣告不治。晚上近10時消防局再送來1名傷者（29歲），有中度吸入性嗆傷，安排住院觀察中。

台中慈濟醫院表示，傷者送抵醫院後，原本家屬未放棄搶救，院方持續努力救治，後來在家屬同意放棄急救後宣告不治。

台中市民政局指出，除致贈家屬慰問急用金，也將持續關心及提供家屬相關協助。（編輯：楊昭彥）1111230

#台中市政府消防局
#台中市民政局
#衛福部豐原醫院
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