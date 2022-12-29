豐原工廠大火4人罹難 盧秀燕赴現場及醫院慰問

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台中市豐原區一處工廠倉庫29日晚間發生火警造成4死1傷，台中市長盧秀燕（前右2）由消防局長孫福佑（前右1）陪同到現場了解救火情形。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月29日

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市豐原區東洲路一處倉庫今晚發生火警，造成4死1傷，台中市長盧秀燕先趕赴現場了解救火情形，隨後再到中國醫藥大學附設醫院關心及慰問受傷民眾。

台中市政府消防局晚間7時36分左右，接獲豐原區東洲路一處工廠傳出火警，隨即出動消防車26輛、人員66名前往搶救，消防人員從火場救出5人，其中4人救出時已無生命跡象，經緊急送醫搶救後4人都宣告不治，還有1人持續在中國醫藥大學附設醫院搶救中。

消防局表示，現場為2層樓的鐵架烤漆浪板結構建築物起火燃燒，晚間8時32分火勢撲滅；這次火災共造成4死1傷，市長盧秀燕除親自前往中國附醫關心，也派員到台中慈濟醫院及豐原醫院關心慰問。

中國醫藥大學附設醫院指出，豐原大火送來3名傷者，其中2人送抵醫院時已失去生命跡象，經全力搶救後2人仍宣告不治；另一名傷者已插管，正全力急救並送加護病房繼續治療。

衛福部豐原醫院表示，這次送來的1名男性傷者（45歲），由於濃煙嗆傷、呼吸道燒灼傷及口咽水腫等傷勢，全身燒燙傷面積45%，經搶救後仍宣告不治。

台中慈濟醫院指出，傷者送抵醫院後，原本家屬未放棄搶救，院方持續努力救治，後來在家屬同意放棄急救後宣告不治。

台中市經發局表示，經查起火處為「雅速達股份有限公司」，現場為2層樓鐵皮建物，初步判定屬倉庫，無辦理特登納管，也無工廠列管、稽查紀錄。

台中市都發局指出，起火處位於都市計畫內農業區，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，後續將依規辦理違建查報並通知所有權人或管理人限期改善或拆除。（編輯：陳彥鈞）1111229