戒菸中心主持人涉侵占464萬元 北檢起訴15人

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（中央社記者林長順台北30日電）戒菸治療管理中心主持人賴志冠等人，涉嫌於105年至107年製作不實憑證，核銷464萬餘元涉業務侵占。國健署技正黃國賓涉嫌查核不實，涉圖利等罪，北檢今天起訴賴、黃等15人。

衛生福利部國民健康署因辦理戒菸查核計畫而在台北市設立戒菸治療管理中心，民國105、106年由台灣家庭醫學教育研究學會向國健署承攬、107年由台灣流行病學學會承攬。

檢方查出，戒菸治療管理中心協同主持人賴志冠等人，涉嫌於106年、107年間找人頭詐領薪資合計新台幣105萬餘元，侵占款項用以支付賴志冠以私人名義出國參加醫學會議的機票及食宿費用。

檢方發現，賴志冠等人於105年至107年間，涉嫌找公司開立不實發票，向台灣家醫學會、台灣流行病學會核銷款項，合計359萬餘元，用以支付賴志冠以私人名義出國參加醫學會議的機票及食宿費用。

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另外，國健署技正黃國賓被控於106年間前往戒菸治療管理中心實地驗收時，明知該中心未依計畫規定完成資訊系統新增專業審查、查核結果及電腦審查等功能均未完備，依法應通知限期改善、重做等作為，卻在驗收報告予以通過，讓國健署核發30萬元，涉嫌圖利。

台北地檢署今天依業務侵占、偽造文書等罪起訴賴志冠等14人，依貪污治罪條例圖利罪起訴黃國賓。（編輯：李錫璋）1111230