台南警路檢查獲1公斤多安毒 估可供逾5千人吸食

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（中央社記者洪學廣台南4日電）台南永康警分局昨天晚間路檢盤查時，發現一輛車刻意放慢速度，警方藉駕駛慌亂眼神跟車內臭味，當場查獲1公斤多安非他命，初估可供逾5000人吸食，許姓毒販則遭送辦。

台南市政府警察局永康分局今天發布新聞稿指出，警方為防制重大治安與被害事件發生，自今年元旦起連3天執行擴大臨檢專案勤務，出動近百名警力，針對轄區聯外道路及犯罪組織所涉相關不法利益場所路檢掃蕩，共查獲洗錢法、毒品、不能安全駕駛通緝犯5件5人、查獲詐欺案件12件12人、公共危險6件6人、持有、販賣毒品4件5人、酒後駕車及拒測2件2人等案件。

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永康分局指出，永康派出所長莊大成昨天晚間帶班路檢時，發現一輛車刻意放慢，且駕駛許男在攔查過程中有畏怯、驚恐表情，眼神閃爍不定，加上員警聞到車內濃厚臭味與發現車內凌亂置物狀況，當場查獲1公斤多毒品安非他命、咖啡包13包、搖頭丸、電子磅秤及大量夾鏈袋等，初估可供5000多人吸食，全案將依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

永康分局表示，迎接112年，自元旦起啟動「加強重要節日安全維護專案工作」，作為春安工作起手式，擇定連假易壅塞路段實施封閉型路檢。另針對轄區犯罪易聚合處所及治安熱區臨檢掃蕩，共逮捕移送不法份子29件30人，成果豐碩。（編輯：郭諭儒）1120104