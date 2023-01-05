接掌中華民國仲裁協會 吳永乾：致力確保國際接軌

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中華民國仲裁協會5日舉行第17、18屆理事長交接茶會，卸任理事長李復甸（右）在多方見證下，將印信交接給新任理事長吳永乾（左）。（中華民國仲裁協會提供）中央社記者蕭博文傳真 112年1月5日

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（中央社記者蕭博文台北5日電）中華民國仲裁協會今天舉行第17、18屆理事長交接茶會，由原任理事長李復甸交由世新大學前校長吳永乾接棒。吳永乾表示，將結合產官學力量，共同致力於確保仲裁制度的國際接軌。

中華民國仲裁協會指出，中華民國仲裁協會是全台歷史最悠久、體制最完備、受理案件量最多的仲裁機構。原任理事長李復甸從事法學教育40餘年，學識淵博，政治經歷豐富。

李復甸曾任教於文化、世新、東吳等大學，並擔任立法委員、監察委員等要職，在擔任中華民國仲裁協會理事長8年期間，推動國際與兩岸交流，並精進台灣仲裁制度。

中華民國仲裁協會表示，新任理事長吳永乾取得美國華盛頓大學法學碩士及博士學位，就讀台大法研所期間同窗人才輩出，包括司法院長許宗力、大法官林子儀、許志雄、黃瑞明、黃虹霞，及律師李念祖、李永然等人。

中華民國仲裁協會說，吳永乾去年卸下世新大學校長一職，仲裁歷練豐富，曾任行政院公民投票審議委員會主任委員，及銓敘部公務人員退休撫卹基金管理委員會委員。

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此外，吳永乾曾執掌私立大學校院協進會、中華民國新聞媒體自律協會、台北市公用頻道協會等公益法人，又曾被選任為國票金控、國際票券、台灣高鐵、愛之味等公司的獨立董事，並登錄為仲裁人已有25年，實際參與的仲裁案件約達50件。

吳永乾表示，將在歷屆理監事奠定的厚實基礎上，結合產官學力量，共同致力於確保仲裁制度的國際接軌，及強化仲裁作為經濟、快速、和諧、公正、有效解決紛爭替代機制的重要功能。（編輯：張銘坤）1120105