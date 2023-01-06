桃園曳引車摔下台61高架 駕駛自行脫困送醫

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桃園市新屋區台61線南下47.3公里處6日上午發生重大車禍，一輛曳引車因不明原因擦撞護欄、從高架橋上墜落，幸65歲鄧姓男駕駛無生命危險、自行脫困。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 112年1月6日

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（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園市新屋區台61線南下47.3公里處，今天上午發生重大車禍，一輛曳引車因不明原因擦撞護欄、從高架橋上墜落，所幸65歲鄧姓男駕駛並無生命危險、自行脫困，事故原因待查。

桃園市政府警察局楊梅分局指出，鄧男上午駕駛營業貨運曳引車，由北往南方向行駛高架道路時，在新屋區台61線南下47.3公里處因不明原因擦撞路肩護欄，整台車摔落至平面道路上，車頭嚴重扭曲變形。

警方表示，所幸事發時高架橋下無人車經過，鄧男身體多處擦挫傷，但意識清楚、自行脫困，在救護人員協助下送醫治療，目前暫時沒有生命危險，事故原因尚待釐清。（編輯：方沛清）1120106