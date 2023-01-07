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台中大里火災釀5死 屋主涉放火殺人等罪遭羈押
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台中大里火災釀5死 屋主涉放火殺人等罪遭羈押

2023/1/7 09:35（1/7 09:44 更新）
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台中市大里區一處透天住宅6日凌晨發生火警造成5死，陳姓屋主自稱是點火驅趕蛇，檢方依放火及殺人等罪向法院聲請羈押，7日獲法院裁准。中央社記者蘇木春攝 112年1月6日
台中市大里區一處透天住宅6日凌晨發生火警造成5死，陳姓屋主自稱是點火驅趕蛇，檢方依放火及殺人等罪向法院聲請羈押，7日獲法院裁准。中央社記者蘇木春攝 112年1月6日
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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市大里區透天住宅昨天發生火警，屋內三代同堂5人送醫傷重不治，66歲陳姓屋主自稱點火驅趕蛇，檢方偵辦後昨天依放火等罪向法院聲請羈押，今天凌晨獲法院裁准。

台中地院今天告訴中央社記者，案件昨天晚間由檢方聲請羈押，經法官召開羈押庭審理後，認定陳男涉嫌重大且有羈押必要，今天凌晨2時裁定羈押。

台中市消防局6日凌晨3時52分獲報，大里區東南路住宅發生火警，陳姓屋主自行逃生，消防人員於屋內救出5人，但送醫仍傷重不治。

陳姓屋主向到場搶救的警消人員表示，因家中有蛇，持高粱與酒精點火驅趕，但事後警方詢問他現場狀況卻說法反覆，警詢後將他列為嫌疑人移送地檢署偵辦，檢方昨晚複訊後認定他涉犯刑法放火及殺人等罪嫌重大向法院聲請羈押。（編輯：張芷瑄）1120107

#火災
#台中
#大里
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