大里火災5死陳姓屋主羈押 台中地院：無精神狀況事證

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台中市大里區透天住宅6日發生火警造成5死，66歲陳姓屋主自稱點火驅趕蛇，檢方偵辦依放火等罪向法院聲押，台中地方法院行政庭長李進清（圖）7日接受媒體聯訪時表示，陳男無其他具體精神狀況事證，因此沒有其他裁定。中央社記者蘇木春攝 112年1月7日

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市大里區透天住宅昨天發生火警造成5死，66歲陳姓屋主自稱點火驅趕蛇，檢方偵辦依放火等罪向法院聲押今天獲准，台中地院表示，因陳男無具體精神狀況事證，因此沒有其他裁定。

台中地方法院行政庭長李進清今天接受媒體聯訪時表示，檢方昨天晚間9時多就聲請羈押，經法官漏夜審理後，認定陳男涉案重大且有勾串、滅證及逃亡之虞，今天凌晨2時依刑法放火及殺人罪嫌予以羈押未禁見。

至於檢方建請令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所安置，李進清指出，這部分檢方雖有請法官一併斟酌，但法官已依法羈押，因為沒有更具體精神狀況事證，因此沒有沒有做其他裁定。

台中市消防局6日凌晨3時52分獲報，大里區東南路住宅發生火警，陳姓屋主自行逃生，消防人員於屋內救出5人，但送醫仍傷重不治。

陳姓屋主向到場搶救的警消人員表示，因家中有蛇，持高粱與酒精點火驅趕，但事後警方詢問他現場狀況卻說法反覆，警詢後將他列為嫌疑人移送地檢署偵辦，檢方昨晚複訊後認定他涉犯刑法放火及殺人等罪嫌重大向法院聲請羈押。（編輯：卞金峰）1120107