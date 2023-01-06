台中大里透天厝疑遭縱火 三代同堂5死

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台中市大里區一處透天住宅6日凌晨發生火警，消防局獲報到場處理，現場為3層樓透天建築，從一樓竄出火煙，消防人員立即布水線搶救。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 112年1月6日

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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市大里區一處透天住宅今天凌晨火警，台中市政府消防局獲報到場，救出屋內三代同堂5人送醫，但5人傷重不治；火警疑為縱火，起火原因仍待調查釐清。

台中市政府消防局發布新聞訊息表示，凌晨3時52分獲報，大里區東南路一處住宅發生火警，立即出動消防車17輛、救護車8輛與消防人員84名前往搶救。

消防人員表示，火警現場為3層樓透天建築，1樓竄出火煙立即布署水線搶救，現場一名66歲男子自行脫困外，搶救人員於屋內救出62歲女性、38歲女性、32歲男性、12歲男童與1歲男童等5人，但都已OHCA（到院前心肺功能停止）。

5名傷者分別送往大里仁愛醫院、中山醫學大學附設醫院大慶院區與亞洲大學附屬醫院救治，火警於清晨5時25分撲滅，現場燃燒面積共約140平方公尺。

警方初步調查，死者為屋主一家三代同堂5人，疑人為縱火造成火警，起火原因由消防局火調人員調查釐清。（編輯：管中維）1120106