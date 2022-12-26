台東寒舍茶坊失火 收藏古物付之一炬損失恐上億

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（中央社記者李先鳳台東縣26日電）台東卑南鄉頂岩灣山上知名「寒舍茶坊」今天下午發生火災，消防局獲報後到場灌救，所幸無人受困，但木造屋及收藏品損毀，粗估損失恐達億元，起火原因仍待警消調查。

台東縣消防局表示，下午4時32分接獲報案人稱卑南鄉賓朗村頂岩灣「寒舍茶坊」有黑煙明火冒出，隨即派遣卑南、南王、台東3分隊車組，共9車17人並通報台東大隊出勤。

目擊民眾指出，火勢從後半部區域開始燃燒，因是木造草建築，燃燒很快，濃煙數公里外都可看見。消防人員在大約半小時後控制火勢，進行殘火處理，燃燒面積約150平方公尺。

寒舍茶坊負責人、台東縣前議員曾宏賢表示，還好下午未營業沒有客人，失火區域是存放古物、雜物區，研判可能電線走火。

寒舍茶坊所在位置居高臨下，盡攬台東景色，是台東熱門的泡茶賞景地點；曾宏賢熱愛台灣文化，長期蒐集台灣文物，收藏約5000餘件古文物。（編輯：陳仁華）1111226

台東縣卑南鄉頂岩灣山上知名「寒舍茶坊」26日發生火災，消防局獲報後出動人車前往灌救，所幸無人受困，但木造屋及收藏品損毀，粗估損失恐達億元，起火原因仍待警消調查。中央社記者盧太城攝 111年12月26日