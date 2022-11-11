家樂福楊梅物流中心大火損數十億 臨時工亂丟菸蒂釀災遭起訴

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家樂福楊梅物流中心3月大火，廠房付之一炬，桃園地檢署認定是物流中心許姓拆櫃臨時工棄置菸蒂引起，許男涉犯失火燒毀現有人所在建築物罪遭起訴。（桃園市政府消防局提供）

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）家樂福楊梅物流中心今年3月發生大火，廠房付之一炬損失高達數十億元，桃園地檢署認定是物流中心許姓拆櫃臨時工現場抽菸引起，涉犯失火燒毀現有人所在建築物罪，今天偵結起訴。

桃園地方檢察署檢察官起訴指出，23歲許男擔任拆櫃臨時工，需注意抽菸後應確實熄滅火星，避免引燃周邊易燃物發生火災，但許男卻疏於注意，分別於3月14日清晨6時58分及7時7分，在廠房C棟常溫倉儲棧板暫存區吸菸後，隨手將菸蒂棄置現場後離開。

起訴指出，約7時16分，靠近許男停留吸菸位置旁的棧板，就因棄置菸蒂引火燃燒，後續火勢更擴大引起火災，造成C棟常溫倉儲燃燒，燒毀面積約1萬2000平方公尺，致生公共危險。

許男接受調查時承認有吸菸，但忘記有沒有熄滅菸蒂，經檢方調閱監視器畫面，確認事發當時，起火點只有許男一人在吸菸，且在許男吸菸完離開不到10分鐘，現場棧板就起火燃燒，因此認定二者有因果關係。

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檢方在調閱監視器及傳喚相關證人後，認定許男涉犯失火燒毀現有人所在建築物罪和失火罪，依法提起公訴。

桃園市楊梅區梅獅路上的家樂福物流中心3月14日清晨發生火警，物流中心為2層樓的鋼構建築，裡面的乾貨、電器還有電商物品非常多，火勢一發不可收拾，燃燒時更產生巨大濃煙，由於才剛啟用約8個月，且是家樂福在亞洲地區最大規模示範倉儲引發外界關注，桃園市長鄭文燦也命楊梅區公所協調家樂福賠償居民損失。（編輯：張銘坤）1111111