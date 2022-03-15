家樂福倉儲大火 鄭文燦籲重建時設更多防火區隔

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桃園市長鄭文燦（前中）15日表示，大型倉儲物流業都要通過公安跟消防檢查，已特別請家樂福評估在未來倉儲物流重建時，是否可考慮分艙分流，做更多的防火區隔，以降低事故發生時的風險。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月15日

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市近日發生多起火警案件，市長鄭文燦今天表示，已請家樂福評估在物流中心重建時，可考慮分艙分流，並設置更多的防火區隔，發生事故時能降低風險。

鄭文燦上午出席桃園兒童藝術節兒童美術館展覽開幕記者會，會後接受媒體聯訪，對於記者詢問，家樂福工廠火警目前情況，他表示，家樂福楊梅物流中心啟用約8個月，有7萬平方公尺，是家樂福在亞洲地區最大規模示範倉儲，大量使用自動化以及機器人設備，約投資近新台幣30億元。

鄭文燦指出，這次起火區域初步了解是在倉庫後方棧板區，至於起火原因到底是人為或有其他因素，目前消防局正在進行火場清理調查，市府會以實際調查為準。

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至於市府成立防災專案小組將著重在工廠安全的那些部分。鄭文燦說，大型倉儲物流業都要通過公安跟消防檢查，特別請家樂福評估在未來的倉儲物流重建時，是否可以考慮分艙分流，做更多的防火區隔，家樂福表示將會考慮。

鄭文燦表示，另外在防災設計和救災演練，及包括市府進行的災防演練、人員整備等都需要加強。特別是領導性的廠商，家樂福的倉儲在全台多處都有設置，相信業者應該會用更高標準設計重建倉儲。（編輯：方沛清）1110315