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家樂福倉儲大火復燃楊梅空品紫爆 周邊20公里發簡訊告警

2022/3/15 16:25（3/15 17:01 更新）
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桃園楊梅區家樂福倉儲14日發生火警竄出濃煙（圖），環保署15日表示有復燃情況。（桃園市政府消防局提供）
桃園楊梅區家樂福倉儲14日發生火警竄出濃煙（圖），環保署15日表示有復燃情況。（桃園市政府消防局提供）
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（中央社記者張雄風台北15日電）環保署今天表示，由於桃園市楊梅區家樂福倉儲大火有復燃情況，楊梅地區周遭空氣品質達紫色警報，因此對楊梅約20公里範圍發布細胞簡訊，提醒民眾空氣品質嚴重不良。

行政院環境保護署今天下午3時針對桃園地區發布空氣品質警報，已達對所有族群非常不健康的紫色警報。

環保署15日針對楊梅地區周遭約20公里範圍區域，發布災防告警細胞廣播訊息。（圖取自災防告警細胞廣播訊息網頁cbs.tw）
環保署15日針對楊梅地區周遭約20公里範圍區域，發布災防告警細胞廣播訊息。（圖取自災防告警細胞廣播訊息網頁cbs.tw）

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，主要是因為昨天家樂福大火，今天有復燃的現象，因此針對楊梅地區周遭約20公里範圍的區域發布災防告警細胞廣播訊息。

蔡孟裕指出，由於火災，楊梅一帶懸浮微粒（PM10）、細懸浮微粒（PM2.5）都超標，下午3時楊梅測站空氣品質指標（AQI）達221，呈紫色警報；由於這是意外事故引發的空氣品質不良，目前須仰賴消防單位盡速控制火勢，才能減緩。（編輯：陳政偉）1110315

家樂福倉儲大火15日有復燃情況，楊梅周遭空氣品質達紫色警報。（圖取自環保署網頁airtw.epa.gov.tw）
家樂福倉儲大火15日有復燃情況，楊梅周遭空氣品質達紫色警報。（圖取自環保署網頁airtw.epa.gov.tw）

桃園家樂福倉儲悶燒惡臭 仁美國中停課至3/16

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市政府教育局今天指出，受到楊梅家樂福倉儲悶燒惡臭影響，距離火場約500公尺的仁美國中自今天下午1時起到明天先行停課，並啟動線上教學；至於其他學校，暫時不受影響。

桃園市教育局下午發布新聞稿表示，受到昨天楊梅家樂福倉儲大火影響，且考量家樂福廠房內部仍在悶燒，消防局人員須破壞建築物才能進入處理，但餘火處理過程中將引發塑膠焦味惡臭，讓鄰近的仁美國中師生不適。

教育局指出，校方已通報，基於師生健康考量，決定自下午1時開始至明天先行停課，並即時啟動線上教學，後續是否持續停課，將會視火災現場處理狀況而定。

教育局表示，火場周邊幾所可能受到空污影響的學校，例如高榮國小、瑞埔國小、楊明國小、瑞梅國小、義興國小、平興國小、中平國小、平興國中、頭洲國小等校都回報目前空氣品質狀況還好，無需停課。

教育局指出，高榮國小等校已要求各班級門窗緊閉，並停止戶外活動等措施。（編輯：戴光育）1110315

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